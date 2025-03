Novia viral explica por qué huyó de su boda: "Quería darle una lección"

El video de Elena Barrantes, la novia viral que huyó de su boda, se convirtió en un fenómeno en redes sociales, generando todo tipo de especulaciones sobre la razón de su decisión. Inicialmente, se pensó que había recibido una llamada amenazante, pero ahora ella misma ha revelado la verdadera razón detrás de su huida.

En una entrevista con el programa Andrea TV, Elena, de 38 años, explicó que decidió no casarse porque descubrió que su prometido, Clever Huayán, le había sido infiel. Según sus palabras, no podía perdonar la traición, aunque en un principio prefirió guardar silencio hasta el día de la ceremonia.

Por su parte, Clever admitió su error: "Reconozco mi error... Fue un encuentro con otra mujer, y ella vio las fotos. Eso fue lo que hizo que me dejara plantado allí".

Elena confesó que, en lugar de cancelar la boda de inmediato, esperó hasta el último momento para darle una lección a su prometido y hacerle entender que "no se juega con nadie".

"No dije nada. Me esperé hasta el momento. Yo quería darle una lección para que no haga esto otra vez, y enseñarle que no se hacen así las cosas", declaró.