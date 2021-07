Novio de YosStop crítica a medios por difundir información falsa

Gerardo González, novio de la youtuber "YosStop", publicó un video en el canal de YouTube de la también influencer para agradecer a las personas que han apoyado a Yoseline Hoffman luego de ser detenida el pasado 29 de junio por el delito de pornografía infantil.

En el video que dura poco más de un minuto, la pareja de Hoffman señala que se ha difundido información falsa en torno al caso.

Posteriormente señala que la hermana del también youtuber Ryan Hoffman, conocido como "Rayito", es completamente ajena a la situación por la que fue detenida y puesta a disposición de las autoridades, pues "Yoseline solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando el día de hoy".

Señaló que le gustaría dar las explicaciones sobre lo que él considera incongruente en la acusación, pero mencionó que por respeto a la investigación que se lleva a cabo no puede hacerlo.

El pasado viernes, Yoseline Hoffman, mejor conocida como "YosStop", publicó un mensaje a través de redes sociales, luego de ser detenida el pasado 29 de junio.

A través de su cuenta de Instagram, la youtuber difundió un Instagram Storie donde aseguró que está privada de su libertad por terminología, no por que sea peligrosa ni culpable.

"Estoy privada de mi libertad por terminología. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable", se lee en la historia compartida por la red social.