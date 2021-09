Nuestro 'Doc' de “volver al futuro” se convierte en Rick Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Christopher Lloyd, una vez más volvió a convertirse en Rick Sánchez, personaje de la popular serie "Rick & Morty", para un segundo video promocional creado por el bloque de programación nocturna Adult Swim, con el objetivo de anunciar el final de la última temporada.

Para deleite de los fans del actor y de la serie, lo mejor del corto es que en esta ocasión se hizo mención de uno de los chistes más famosos de la serie: el tema del pepinillo.

En el clip de 14 segundos de duración, se puede ver a Lloyd saltar de un portal a su garaje junto a Jaeden Martell (Knives Out, It), interpretando a un Morty bastante convincente.

Posteriormente Lloyd menciona la popular línea de Han Solo de Star Wars: The Force Awakens, "Morty, estamos en casa" acompañado de un eructo característico de Rick Sánchez.

Estos cortos de Adult Swim con Christopher Lloyd como Rick me dan años de vida ♥#RickAndMortypic.twitter.com/Yt7no74L6R — Animations Park (@ParkAnimations) September 6, 2021

Cabe señalar que, aunque el contexto y objetivo de este video promocional aún no está claro, la aparición de Lloyd como Rick es un guiño al origen de la serie animada, la cual nació como una parodia de la saga "Volver al Futuro".

No se menciona explícitamente si esto es una alusión a un posible cameo de Lloyd en la serie o si solamente se trata de otro clip rápido y único. Sin embargo, cabe decir que el clip está acompañado en las diversas cuentas de redes sociales de Adult Swim por la descripción "C-132", que es como se nombran los diferentes universos dentro del programa.

Asimismo, la historia principal de Rick y Morty tiene lugar en el universo C-137.

Lloyd desde hace tiempo quería participar en la serie

Cabe señalar que, desde hace algún tiempo, Christopher Lloyd había expresado su interés por participar en la serie Rick y Morty. De hecho, en una entrevista realizada en 2018, el actor señaló hablo de la serie de televisión: "no lo sigo de cerca, pero he visto algunos episodios y debo decirte que creo que es muy divertido".

A lo anterior, añadió "sé que es una especie de parodia de Doc y Marty". Asimismo, cuando le preguntaron si participaría en el show de haber la oportunidad, respondió después de reírse "me gustaría, por supuesto. Creo que es muy divertido".

Elegir a Lloyd como Sánchez para parte de un episodio real se sentiría como una forma divertida de cerrar el ciclo de la serie, en el caso de que los creadores de Rick y Morty no sean contratados para realizar más episodios en los próximos años. Sin embargo, incluso si es solo para esta promoción, es un buen guiño a los orígenes del programa.

Origen de la serie Rick and Morty

Si no conoces mucho de estos personajes, déjanos decirte que forman parte de una serie de televisión estadounidense creada por Justin Roiland y Dan Harmon en 2013 para Adult Swim.

La serie sigue las desventuras del científico Rick Sánchez y su nieto Morty, quienes pasan el tiempo entre su vida cotidiana y los viajes espaciales, temporales e intergalácticos.

La serie nació a partir de un cortometraje rudimentario animado por Roiland para el festival de cine Channel 101 llamado Doc and Mharti, una parodia de los principales protagonistas de la popular cinta "Back to the Future".

Cuando la cadena NBC despidió a Harmon en 2013 por discusiones entre él y los ejecutivos de la serie que había creado, Community, él y Roiland desarrollaron una serie basada en los personajes ya creados por Roiland.

La temporada 5 de Rick & Morty terminó este cinco de septiembre y fue transmitida por Adult Swim y también por HBO Max.

[ Foto Captura: YouTube]

