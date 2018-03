¡Wow! The Rolling Stones anuncia un nuevo disco

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder de la mítica banda británica Rolling Stones, Mick Jagger, anunció a una radiodifusora francesa la preparación de un nuevo disco del grupo, fundado en abril de 1962.

"En este momento trabajo un poco en un nuevo disco de los Rolling Stones”, declaró Jagger en entrevista para gala RTL, informa el portal Notimex.

El vocalista del grupo compuesto además por Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood, afirmó que su nuevo trabajo no tiene aún fecha de salida.

También te puede interesar: Gira de Luis Miguel se extiende por EU y Canadá

“Todavía no sé cuándo saldrá el nuevo álbum discográfico", comentó el cantante de la banda, sin precisar tampoco el título del nuevo material.

“En todo caso saldrá después de la gira actual, no antes”, señaló Jagger respecto a la gira “Stones-No Filter", que comenzaron en septiembre del año pasado.

El grupo prevé continuar su gira de mayo a julio de este año por Irlanda, Gran Bretaña, Alemania, Francia, República Checa y Polonia.

La agrupación dará esta primavera, su primera gira por el Reino Unido desde 2006, pues tocarán en mayo y junio en cinco estadios de este país, como parte del tour mencionado, que arrancó en Europa en otoño de 2017.

Los músicos tienen antes programada una actuación en Dublín (Irlanda) el 17 de mayo, y ofrecerán la primera de las actuaciones en el Reino Unido en Londres el día 22 de ese mes.

La última vez que sus "Satánicas Majestades" tocaron en este país fue hace cinco años, durante el verano de 2013, cuando fueron cabezas de cartel en el popular festival de música de Glastonbury, y dieron dos conciertos en Hyde Park, en Londres.

No obstante, el longevo grupo no ofrece un tour británico desde hace doce años, en 2006. "Tenemos muchas ganas de volver a los escenarios este verano. Siempre es estimulante ir (a tocar) a ciudades en las que no hemos tocado desde hace tiempo", señaló el líder.