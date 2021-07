Nuevo documental de Madonna llegará en octubre a Paramount+

Tres décadas después de "Truth or Dare", un nuevo documental sobre la vida de Madonna y su trabajo en el ruedo llegará este año a Paramount+.

El servicio de streaming de ViacomCBS dijo este jueves que "Madame X" se estrenará en Estados Unidos, América Latina, Australia, los países nórdicos y Canadá a partir del 8 de octubre.

Filmada en Lisboa, Portugal, la película "captura la actuación excepcional y entusiasta de la gira del ícono del pop", según un comunicado de prensa. Cuenta con 48 artistas en el escenario, incluidos los hijos de Madonna, músicos y bailarines internacionales.

There's only one Madonna. Are you ready for Madame X? Stream the new concert documentary on October 8, only on #ParamountPlus. pic.twitter.com/4N0zG6jKxe