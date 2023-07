¡Nuevo record! Taylor Swift se convierte en la mujer con más álbumes No. 1

El mundo entero conoce la fama que tiene Taylor Swift, quien ahora se convirtió en la mujer con más álbumes en el número 1 en la historia, puesto que solía pertenecerle a Barbra Streisand.

Su reciente álbum ‘Speak Now’ debutó en el puesto número 1 en la lista Billboard 200, el cual le dio la reciente victoria a Taylor. Ahora con un total de 12 álbumes en el primer lugar, la compositora de ‘Karma’, empata con el rapero Drake en el primer lugar.

Swifty se encuentra justo detrás de Jay-Z, que tiene 14 álbumes No. 1 a su nombre. Por encima de ellos se mantienen los Beatles, que tienen 19.

Además de alcanzar este hito increíble, Swift tiene el más grande lanzamiento de álbumes en lo que va de 2023, con 716.000 unidades de álbumes equivalentes, según Luminate. La impresionante cifra de 506.600 álbumes fue en ventas tradicionales (una combinación de 410.000 ventas físicas y 96.600 digitales).

.@taylorswift13's @billboardcharts records:



📈 Most Top 10 #Hot100 Hits Among Women

📈 Most Songs in the Top 10 of the Hot 100 Simultaneously

📈 Most Albums on the #Billboard200 in a Single Week Among Women



...And more. 🏆 Check them out here: https://t.co/393O5A3XFV