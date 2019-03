“Shazam!” mide sus poderes en nuevo tráiler

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Este lunes, Warner Bros difundió en redes sociales el nuevo trailer de “Shazam!”, película basada en el popular personaje de DC Comics.

El adelanto incluye una nueva escena en la que vemos a Shazam tratando de saltar un edificio de un solo salto (como Superman) y otra en el que lo vemos intercambiar golpes con Doctor Shivana, quien lo llama “El elegido” y una breve aparición de Batman. Todo con My Name is de Eminem.

Dirigida por David F. Sandberg, la cinta se centra en Billy Batson, un adolescente de 15 años quien inicia una nueva vida en un hogar de acogida y a quien un mago le concede los poderes del superhéroe.

La cinta contará con las actuaciones de Asher Angel, Zachary Levi, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Djimon Hounsou, Grace Fulton y Marta Milans, entre otros.

Shazam! llegará a la gran pantalla el próximo 5 de abril.