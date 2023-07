Revelan nuevos detalles de la cinta de “Barney” con Daniel Kaluuya

Mattel Films tiene varios proyectos en desarrollo uno de los principales es una cinta centrada en el popular personaje “Barney” que será protagonizado por Daniel Kaluuya, no obstante el presidente del estudio Kevin McKeon, advirtió que definitivamente no será para niños.

Barney y sus amigos fue uno de los programas infantiles más queridos emitido de 1992 a 2009 que seguía al personaje titular un Tyrannosaurus rex antropomórfico morado que vivía aventuras con sus amigos, a los niños con los que convivían les transmitían mensajes educativos.

Pero para la adaptación cinematográfica tal parece que su intención es alejarse de la producción original y apostar por manejar un tono bastante distinto, aunque prefieren que la trama permanezca en secreto si anticiparon que exploraran la forma en la que los jóvenes han quedado desilusionados con la idea de ser adultos, según revelo la revista The New Yorker.

Añadiendo que los filmes de A24, el reconocido estudio independiente, le servirán de inspiración, aunque aclaró que no apostaran por la clasificación R sus intenciones si son que sea surrealista.

Dejando entrever que el plan es analizar la angustia de los millenialls y las aflicciones y dudas de tener más de 30 años, creciendo con Barney y el desencanto que atraviesa esta generación.

No está claro que tanta presencia tendrá el dinosaurio ni cuál será su rol exactamente, pero podría ser un experimento interesante y que demuestra que quieren arriesgarse con sus propiedades.

Daniel Kaluuya el actor británico de 34 años se ha consolidado como una de las figuras más importantes en la actualidad en Hollywood prueba de ello es que fue nominado a mejor actor por su papel como Chris Washington en Get Out del 2017 y posteriormente ganaría como el mejor del reparto por representar a Fred Hampton en Judas and the Black Messiah del 2021.

Además de ello otros papeles destacados incluyen W'Kabi en Black Panther en el MCU, OJ Haywood en Nope donde volvió a colaborar con Jordan Peele quien lo dirigió en Huye, sin olvidar que prestó su voz a Hobie Brown en la versión en ingles de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La cinta de Barney aún no cuenta con una fecha tentativa de lanzamiento, tampoco hay otros actores ni director vinculados, por lo que habrá que esperar por nuevos anuncios.

