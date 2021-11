Nunca tuve COVID: Paty Navidad afirma que quiso salirse dos veces del hospital

Paty Navidad volvió generar polémica por sus palabras acerca del COVID-19.

Durante una entrevista en los Premios de la Radio, la conductora reveló que nunca tuvo COVID. Afirmó que no fue del virus lo que la llevó al hospital.

Cabe recordar que anteriormente, se reveló que la actriz se había contagiado de COVID-19 durante su estancia en el programa "MasterChef Celebrity", de Azteca, y por lo cual fue hospitalizada y considera en estado grave.

"Yo nunca tuve síntomas, excepto el día 15. Lo malo lo pasé dentro del hospital porque me pusieron litros de esteroides y de cortisona que todavía me traen hinchadísima. Además, me sacaban cuatro o cinco tubos de sangre todos los días, entonces, sí salí de ahí muy débil", dijo durante su paso por la alfombra roja de la Gran Noche de la Música Regional Mexicana "Premios de la Radio", organizado por Azteca.

Navidad afirmó que los doctores le dijeron que estaba muriendo y que tenía doble neumonía.

"Me quise salir dos veces porque era mentira, el primer lugar porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso. Si hubiera permitido que me intubaran, sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí, como ha sucedido a muchísimas personas, también de mi misma familia desgraciadamente".