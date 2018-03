Obama podría incursionar en producción, de la mano de Netflix

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Negocia el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama con Netflix para producir programas.

De acuerdo con Vanguardia MX, Obama no tendría intención de utilizar su espacio en Netflix para responder directamente al presidente Donald Trump o a las críticas conservadoras.

Barack Obama y Netflix estarían negociando un acuerdo para que el expresidente de Estados Unidos y su esposa Michelle produzcan programas en exclusiva para la plataforma de streaming.

La propuesta de acuerdo fue reportada hoy por el diario The New York Times, que citó a fuentes familiarizadas con las discusiones que no fueron identificadas.

Netflix no respondió de inmediato a una petición de comentarios. La portavoz de Obama, Katie Hill, declinó pronunciarse sobre la noticia.

Un destacado asesor del exdirigente, Eric Schultz, dijo en un comunicado a The Associated Press que los Obama creen en el poder que tienen las historias para inspirar a los demás.

Young people have helped lead all our great movements. How inspiring to see it again in so many smart, fearless students standing up for their right to be safe; marching and organizing to remake the world as it should be. We've been waiting for you. And we've got your backs.