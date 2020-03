Obligan a Pati Chapoy a regresar a Ventaneando a pesar de la contingencia

México.- Hace unos días Pati Chapoy y Pedro Sola sorprendieron a su audiencia haciendo conduciendo “Ventaneando” desde sus casas a causa de la contingencia.

El reportero Alejandro Zúñiga informó en su canal de YouTube que Pati Chapoy regresó a trabajar a los foros de TV Azteca de lo más enojada pues fue obligada a regresar.

De acuerdo con el periodista, los ejecutivos notaron que el programa no estaba teniendo la calidad de producción que suele tener, por lo que solicitaron a Pati y a Pedrito que regresaran al foro.