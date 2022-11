“Benito” volvería a la televisión con serie sobre su vida.

Apenas unos días del primer aniversario luctuoso del actor Octavio Ocaña, quien daba vida al querido Benito en la serie "Vecinos", su familia ha revelado que planea continuar con su legado a través de una serie en la que retratarán parte de lo que fue su vida.

La noticia fue dada a conocer por Bertha Ocaña, hermana del actor, tras la misa que se celebró el pasado 29 de octubre en su memoria y en donde, además, aprovechó para dar algunos detalles sobre el caso.

A un año de tu partida, los #Vecinos te recordamos Octavio Ocaña, te extrañamos 🤍



¡Vamos a echarnos un pokarito! #SiempreSerásNuestroBenito pic.twitter.com/IrVXrQjSxd — Vecinos (@Vecinosoficial) October 29, 2022

Bertha destacó que ya han tenido pláticas con un productor y aunque no han descartado la idea, por ahora quieren concentrarse en obtener justicia: se va a hacer una bioserie, por el momento es algo que está en pláticas.

"Hay un productor muy cercano a mi papá que pues ha estado haciéndole la propuesta, mi papá no lo descarta pero por el momento quiere cerrar el tema de la justicia",

dijo en declaraciones retomadas por el programa "Venga la alegría".

La también actriz destacó que para este proyecto no desean que ninguna figura del medio interprete a su hermano, incluso, adelantó que podría llevarse a cabo un gran casting para encontrar al protagonista.

"Han aparecido muchos gemelos de él, digo igual y estaría padre alguien que no sepa actuar para que así esté más padre la bioserie. Ahí sería un casting yo creo que masivo".

Asimismo, aseguró que ni ella ni su hermana gemela, Ana Leticia, participarán en la serie adelante de las cámaras, pues aunque no descartan el volver a actuar, por el momento prefieren dejarlo de lado ya que el mundo del espectáculo es un tema sensible que les recuerda la pérdida de Octavio: "Todavía como que no nos pasa por la cabeza porque el tema de ese mundo nos lo recuerda a él y es muy difícil", finalizó.

(Con información de El Universal)