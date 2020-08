¿Ya sabías? En octubre desaparecerá Google Play Music de México

Ciudad de México.- En septiembre, la plataforma Google Play Music comenzará su cierre. Los primeros mercados en los que se inhabilitará serán Nueva Zelanda y Sudáfrica, posteriormente, en octubre, en todos los demás, incluido México.

"A partir de septiembre de 2020 en Nueva Zelanda y Sudáfrica, y en octubre para todos los demás mercados mundiales, los usuarios ya no podrán transmitir ni usar la aplicación Google Play Music", escribió la empresa en el blog de noticias de YouTube.



Google Play Music, servicio de música en streaming de Google lanzado en 2011, será reemplazado por YouTube Music, la app de la empresa que se renovó en mayo pasado para aceptar la transferencia de la biblioteca musical personal de los usuarios de Play Music.



Además, a partir de finales de agosto, las personas registradas en Play Music ya no podrán comprar ni reservar música o cargar y descargarla desde ahí. Pero hay una alternativa.

"Sabemos que has dedicado tiempo a crear tu colección de música en Google Play Música y no queremos que te quedes sin ella", comentó Google en un correo enviado a los usuarios.



Quienes opten por conservar su biblioteca musical, lo pueden hacer a través de la herramienta de transferir música de YouTube Music y así se moverán álbumes, canciones y hasta playlists.



Sin embargo, esta acción deberá realizarse antes de diciembre, pues es el momento en el que Google Play Music cerrará por completo. Después de esa fecha no podrá transferirse el contenido.



De acuerdo con Google, YouTube Music ofrece más de 65 millones de canciones, álbumes y listas de reproducción oficiales, además de todas las funciones que integra Google Play Music.