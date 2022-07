Las autoridades federales ofrecen una recompensa de 5 mil dólares por información sobre el hombre que presuntamente le disparó al paseador de perros de Lady Gaga el año pasado en Hollywood y robó dos bulldogs franceses de la estrella pop. El hombre fue liberado por error en abril y está desaparecido.

James Howard Jackson, de 19 años, fue una de las cinco personas arrestadas en relación con el robo violento en febrero de 2021. Enfrentaba un cargo de intento de asesinato cuando fue liberado de la cárcel del condado de Los Ángeles “debido a un error administrativo”.

The U.S. Marshals Service has joined the search for James Howard Jackson, the alleged gunman wanted in connection with the February 2021 dog-napping of musician Lady Gaga's pet French bulldogs in the Hollywood neighborhood of Los Angeles. https://t.co/cMok0PtwD1