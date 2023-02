¡Oído, Chef! Jueces de Master Chef México anuncian salida del programa

José Ramón Castillo, Betty Vázquez, Pablo Albuerne -los famosos y queridos jueces de Master Chef México- anunciaron su salida del programa más famoso de cocina, luego de que no recibieran la renovación de su contrato.

A través de redes sociales, los chefs compartieron su conmovedora partida del reality, sin embargo expusieron que se encuentran agradecidos con la Tv Azteca, se presume que los jueces ya no serán parte del programa debido a que la nueve directiva desea refrescar la producción.

"Antes que nada quiero agradecer a todo el público que me apoyó durante las temporadas en las que participé en MasterChef México. Fue un verdadero orgullo formar parte de un gran programa y un gran equipo", escribió Castillo en sus redes sociales. "Tras no recibir noticias sobre la nueva temporada, ni calendario, ni planeación, me vi con la obligación de decir adiós a MasterChef México. Me llevo grandes aprendizajes y amigos. Fue un buen camino y agradezco el apoyo de los televidentes".

Por su parte, la chef Betty Vázquez, considerada como una de las principales estrellas del programa, compartió un correo electrónico que mandó a varios ejecutivos de TV Azteca, informándoles sobre su partida.

"El 9 de febrero comuniqué mi decisión por escrito de no ser parte de esta nueva etapa de MasterChef México. Declaré mi agradecimiento por el tiempo compartido. Mi respeto hacia TV Azteca y un proyecto como MasterChef queda demostrado en 8 años y 11 temporadas", señaló en su perfil oficial de Facebook. "Agradezco la oportunidad de conocer y ser parte de una gran empresa por 8 años. Hoy, por motivos personales, me despido agradeciendo sus gentilezas, su apoyo y la oportunidad de crecimiento y proyección. Siempre respeté y di respeto, trabajé muchas situaciones difíciles durante años de trabajo y 11 temporadas. Me retiro con la satisfacción de la labor cumplida, la camiseta puesta y la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí".

El correo, según compartió, lo copió a ejecutivos de la televisora, como Ricardo y Benjamín Salinas, David Limón, Ana Vega y Jacqueline Hoist, entre otros.

"A cada una de las personas que tocaron mi vida y que me hicieron crecer, gracias. A cada equipo de trabajo en diferentes producciones, gracias. A cada departamento que me apoyó en estas 11 temporadas, gracias", concluyó.

Por otro lado, Pablo Albuerne también compartió en redes sociales su despedida y a pesar solo haber participado en una temporada del programa, este chef español se robó los corazones de los televidentes.

[email protected] @chef_betty, @TatianaPalacios y @JoseRaCastillo ha sido un honor, un placer y una maravilla total compartir esta experiencia con [email protected] Sois una lección de vida para mí, y desde el minuto 1, familia. Seguimos adelante por más caminos que andar y puertas que abrir 💙 pic.twitter.com/HjNDXMvd90 — Pablo Albuerne (@gipsychef) February 21, 2023

Los seguidores del programa no tardaron en exponer su desilusión por la partida de los expertos, haciendo virales sus posteos. Hasta el momento, la televisora no se ha proclamado al respecto, y no hay planes definidos sobre cuándo se lanzará la nueva versión de Master Chef México.

Mi adorada chef Betty se le va a extrañar mil, al igual que el chef @JoseRaCastillo y @gipsychef son un trío muy dinámico. Les deseo un grandioso proyecto en un futuro muy cercano, La vida y el Universo no se equivocan. Saludos desde Puebla 🪐💞✨✨✨ — Sonia Reyes perez (@SoniaReyes71) February 21, 2023

(Con información de Reforma)