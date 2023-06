Olivia Colman y Antonio Banderas podrían unirse a “Paddington en Perú”

Paddington en Perú, la tercera parte de la franquicia del querido oso originario del Reino Unido, según Variety, para mantener la calidad quieren conseguir un reparto de primer nivel, Olivia Colman, Antonio Banderas, Emily Mortimer y Rachel Zegler se encuentran negociando su incorporación al anticipado filme.

Considerando que sus antecesoras fueron éxitos tanto en taquilla como en lo que concierne a las impresiones de la crítica especializada y la audiencia, la expectativa es bastante alta y es por ello que quieren contar con grandes estrellas que impulsen la nueva historia centrada en el icónico personaje.

El filme prevé realizar sus filmaciones en Inglaterra, Perú y Colombia, el rodaje iniciará en julio, en la versión original en inglés Paddington volverá a contar con la voz de Ben Whishaw, Imelda Staunton tambien retorna como la tía Lucy.

Olivia Colman ganadora al Premio Oscar a mejor actriz por su papel en “The Favourite” y quien recientemente se unió al MCU en Secret Invasion, en Paddington 3 interpretaría a una monja alegre que dirige el hogar de osos jubilados donde vive la tía del protagonista.

Emily Mortimer tendrá el reto de asumir el papel de “Mary Brown” que en las dos películas anteriores fue retratado por Sally Hawkins.

Antonio Banderas interpreta a Hunter Cabot un intrépido capitán que le ofrece su ayuda a la familia Brown en su nueva aventura en Perú.

Rachel Zegler se sigue consolidando como una de las actrices jóvenes más cotizadas en Hollywood con proyectos que incluyen West Side Story, Shazam la Furia de los Dioses, la precuela de los Juegos del Hambre, Blancanieves podría interpretar a Gina la hija de Cabot.

Studiocanal y Heyday Films son los estudios a cargo de este proyecto, le encomendaron la dirección de la cinta a Dougal Wilson quien asume el reto de que este sea su debut en lo que concierne a los largometrajes, aunque ya tiene experiencia con comerciales y campañas publicitarias para importantes marcas.

Sony Pictures tendrá los derechos de distribución en EUA, Latinoamérica y Canadá, territorios internacionales importantes

“Paddington in Peru” estará basada en la serie de cuentos infantiles más vendida a nivel internacional del escritor británico Michael Bond, de momento no cuenta con una fecha de lanzamiento tentativa.