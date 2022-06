Olivia Rodrigo protesta contra la prohibición del aborto en EU

Olivia Rodrigo se unió a la protesta contra la revocación del Roe vs Wade, la ley que protegía la libertad de las mujeres con respecto al derecho al aborto, misma que fue negada por la Corte Suprema, el pasado viernes 24 de junio.

Fue durante un festival de música en Inglaterra que se llevó a cabo el sábado, donde la cantante dedicó la canción "Fuck You" a los jueces estadounidenses.

La artista utilizó su actuación para expresar el sentir de las mujeres americanas, pues la decisión cambiará la salud reproductiva de ellas en el país.

Al inicio de la presentación, Rodrigo invitó a la compositora británica Lily Allen al escenario para cantar juntas el tema. Seguido de esto dijo.

Posteriormente pronunció uno a uno los nombres de los jueces y a la par Lily Allen levantó el dedo de en medio para manifestar sus emociones por la noticia.

olivia rodrigo: “so many women and so many girls are gonna die because of this” no sugarcoating at all! as it SHOULD BE! and then proceeding to call out the 5 members of the Supreme Court!! pic.twitter.com/rv3R6p39Cu