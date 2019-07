Exintegrante de One Direction posa desnudo para sus fans

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Liam Payne, ex integrante de One Direction, ha vuelto locas a sus fans con una sexy y reveladora fotografía en la que se le ve completamente desnudo posando en un balcón a plena luz del día.

De acuerdo a SDP, la imagen que inundó las redes sociales apenas apareció, fue publicada por su autor, el fotógrafo Mert Alas que se ha hecho famosos por los íntimos retratos que ha tomado de las más grandes estrellas de la actualidad hollywoodense y que se apilan cuadro por cuadro en su perfil de Instagram que ya cuenta con más de 1.4 millones de seguidores.

Inicialmente la gente creyó que la foto no era real, pero la pronta viralización de la sexy postal y las reacciones del propio Liam lo confirmaron (además de que Mert no se caracteriza por jugar con estas cosas). Ahora, en vista de que no se trata de una broma, los usuarios en redes sociales se han encargado de resaltar que el hecho de ver a Liam desnudo, asomándose en una ventana es nada más y nada menos que un sueño hecho realidad, aunque sea virtualmente.

Ver esta publicación en Instagram get of my chair @liampayne 😀 #berlin #comingsoon Una publicación compartida de Mert Alas (@mertalas) el 10 Jul, 2019 a las 8:01 PDT

Aunque Liam es bastante famoso por su carrera como cantante, este no es su debut frente a las cámaras pues continuamente trabaja para grandes firmas de moda. Sin embargo, esta es la primera vez se muestra al natural y más allá de cualquier cosa, sus seguidores lo han aplaudido pues aseguran que Payne pasó por una dura época en la que no se sentía cómodo con su cuerpo, lo que parece haber quedado atrás con esta postal en blanco y negro.

Por su puesto, el destape de la imagen ha generado muchas reacciones divertidas de sus fans, aquí te dejamos algunas:

LIAM PAYNE DÉJAME SER TU SILLA POR FAVOR pic.twitter.com/nqfZK8Sdkt — yvie oddly stan account. 🌈 (@ghbriceno) 10 de julio de 2019