‘Oppenheimer’ inspira a actores a firmar carta anti armas nucleares

‘Oppenheimer’ de Christopher Nolan, se convirtió en una inspiración para algunos actores de Hollywood quienes se unieron y firmaron una carta abierta en la que manifiestan su rechazo a las armas nucleares.

Jane Fonda, Tony Goldwyn, Michael Douglas, Julianne Moore, Emma Thompson, Rosanna Arquette, Viggo Mortensen dejaron su firma, junto a la del nieto de J. Robert Oppenheimer, Carlos Oppenheimer.

El documento, que forma parte de la campaña ‘Make Nukes History’ en Los Ángeles que incluye anuncios, instalaciones y carteles, utiliza la película nominada al Oscar 2024 para ampliar la conversación sobre las amenazas nucleares.

