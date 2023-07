Oppenheimer recibe calificación de la crítica y la audiencia

La cinta de Universal Pictures, “Oppenheimer” del director Christopher Nolan, llegó a las salas de cine de la mayoría de los mercados de todo el mundo el 21 de julio, se trata de uno de los proyectos cinematográficos más esperados de este año, cuenta con un elenco estelar.

Explorará a profundidad la vida del físico teórico J. Robert Oppenheimer a quien se le acredita ser “el padre de la bomba atómica” por su rol clave en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, el filme está basado en el libro American Prometheus, Nolan escribió el guion de la adaptación.

La película debutó con un 96% en el consenso de la crítica de medios especializados de EUA según el Rotten Tomatoes lo cual cataloga al proyecto como “fresco”.

La calificación de la audiencia en el sitio es del 94% indica que al público le convenció al ser de las mejor calificadas en este 2023, por lo que respondió a las expectativas altas.

