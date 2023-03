Óscar 2023: Antonio Banderas y Salma Hayek entre los presentadores

La Academia de Hollywood, anunció la presencia de Antonio Banderas y Salma Hayek como los nuevos presentadores de la ceremonia 95 de los Premios Oscar 2023, los cuales se llevarán a cabo el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre.

A tan solo unos días de los Premios Óscar 2023, se reveló que entre los presentadores que anunciarán a los ganadores de la noche, también se encuentra Florence Pugh y Nicole Kidman; así como Michael B. Jordan, Ariana DeBose y Janelle Monáe formarán parte de los presentadores que se subirán al estrado este domingo.

Meet your second slate of presenters for the 95th Oscars.



