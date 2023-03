Oscar 2023: los mexicanos que han ganado una estatuilla

Este 12 de marzo se llevarán a cabo los Oscar 2023, donde varios directores y actrices esperarán ser reconocidos con el premio de la Academia, y algo que llena de orgullo a México es cuando uno de nuestros compatriotas se lleva una estatuilla.

Por ello, te contamos sobre los mexicanos que han ganado un premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Emile Kuri, fue el primer mexicano en ganar un Oscar por su trabajo como Director de Arte en la cinta The Heirees’, dirigida por William Wyler; en 1949.

También obtuvo el reconocimiento a Mejor diseño de producción por la película ‘Veinte mil leguas de viaje submarino’, de 1954.

Cabe resaltar que Alfonso Cuarón hizo historia con 'Roma' en 2019 al ser la primera película mexicana en la historia de llevarse el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera, así como Mejor Fotografía y Mejor Director.

Cineastas mexicanos que ya ganaron un Oscar

Anthony Quinn

El artista dejó ‘boquiabiertos’ con su trabajo en la producción ‘Viva Zapata’, película con la que logró ser reconocido con la estatuilla a Mejor actor de reparto en 1953. Tres años más tarde resultó ser ganador de la misma categoría por el filme ‘El loco del pelo rojo’.

Cruz Antonio Contreras Mastache

Este joven oriundo de guerrero fue parte del equipo de animadores que trabajaron en Spider-Man:Un nuevo universo, filme que ganó el Oscar a Mejor Película Animada en 2019.

Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés

Estos tres genios fueron reconocidos en el Oscar a Mejor Sonido por la película Sound Of Metal de Darius Marder.

Guillermo del Toro

En esta lista no podía faltar el cineasta más famoso y reconocido en México, quien ha logrado llevarse cuatro Oscar con la película “La forma del agua": Mejor Película, Mejor Director por la Cabe, Mejor Banda Sonora y Mejor diseño de Producción.

Lupita Nyong’o

La actriz oriunda de México, pero con raíces kenianas logró- en 2014- llevarse la estatuilla a Mejor Actriz por su participación en ’12 años de esclavitud’.

El "Chivo" Lubezki

Emmanuel Lubezki Morgenstern mejor conocido como ‘El Chivo’ Lubezki es uno de los directores mexicanos de fotografía con más nominaciones al Oscar, incluso es el primero en llevarse tres galardones consecutivos con las películas ‘Gravity’, de Alfonso Cuarón, ‘Birdman’ y ‘The Revenant’, estás últimas dirigidas por Alejandro González Iñárritu.

Alejandro González Iñárritu

Esta lista la cerramos con ‘broche de oro’ con el director mexicano Alejandro González Iñárritu, ya que este artista se llevó el Oscar a Mejor director, Mejor Película y Mejor guion original en 2015, gracias a su proyecto ‘Birdman’.

Pero en 2016, la Academia reconoció el trabajo del cineasta como Mejor director en ‘The Revenant’, esto lo convierte en el tercer director en llevar dos premios Oscar de manera consecutiva.

Mexicanos en Hollywood

Con estos antecedentes, no es de extrañar que muchos actores y actrices mexicanos buscan una oportunidad en el cine de Estados Unidos, llegando incluso a cambiar de residencia para tener mejores oportunidades.

Entre los mexicanos que voy buscan una oportunidad en Hollywood están:

Diego Luna

El joven actor mexicano logró el sueño de muchos intérpretes: triunfar en Hollywood, pues el artista es reconocido por sus diversos papeles en ‘Rogue One: Una historia de Star Wars’, ‘The Book of Life’, ‘Elysium’, ‘Misster Lonely’, ‘Milk’, ‘A Rainy Day in New York’, entre otros.

Eugenio Derbez

El actor originario de México, continúa cosechando éxitos en Hollywood, pues el también director logró que sus proyectos fueran bien recibidos en Estados Unidos y en su país natal, esto a pesar de las constantes críticas que recibe, ya que se asegura que el empresario se encasilló en un formato de películas que su comedia desprestigia el verdadero cine mexicano.

A pesar de los obstáculos, Derbez se enfocó en hacer cine y de ello salieron buenas producciones como ‘No se aceptan devoluciones’, ‘Milagros del Cielo’ y ‘Como ser un Latín Lover’.

Diego Boneta

El artista fue altamente reconocido luego de su participación en el realyti de Televisa ‘Código Fama’, de ahí el joven atrapó las miradas de los productores de telenovelas infantiles y debutó en la actuación como antagonista con ‘Alegrijes y Rebujos’, después como protagonista en ‘Misión S.O.S’, junto a la actriz retirada Allisson Lozz.

Más tarde, el artista fue requerido para formar parte del elenco de la telenovela juvenil ‘Rebelde. El proyecto que lo ha posicionado fue interpretar a “El Sol” en Luis Miguel: La Serie.

Diego Boneta ha resaltado en Estados Unidos gracias a su participación en varios filmes como Mean Girls 2′, ‘Rock of Ages’, ‘Edén’, ‘City of Dead Men’ y ‘Terminator: Dark Fate’

Recientemente el actor participó en la adaptación latina de ‘El Padre de una Novia’.

Salma Hayek

La originaria de Veracruz, es una de las actrices más reconocidas por llegar a Hollywood, las producciones en las que ha participado son: Del Crepúsculo al amanecer’ ‘Son como niños’ (2010) junto a Adam Sandler, ‘Duro de Cuidar’ (2021), ‘Frida’ (2002) y Eternarls (2021).