Oscar 2023: Revelan lista de presentadores de la 95 edición

Se acerca el día para que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, lleve a cabo su tradicional ceremonia, siendo esta la 95 edición de los premios Oscar, que se llevará a cabo el 12 de marzo en el Dolby Theatre, de Los Ángeles, California.

Por lo tanto, se prevé que Jimmy Kimmel regresará para presentar la ceremonia de los Oscar 2023. Así como se ha revelado que celebridades como Michael B. Jordan, Ariana DeBose y Janelle Monáe sean los famosos que se presentarán en la edición 95 de la gala de los Óscar.

El anuncio de Michael B. Jordan como uno de los presentadores de los Oscar surge después de su ingreso al Paseo de la Fama de Hollywood y antes del estreno de la tercera entrega de la saga Creed, la cual protagoniza e hizo su debut como director.

Los showrunners y productores ejecutivos de los Oscar, Glenn Weiss y Ricky Kirshner, fueron los encargados de hacer el anuncio, junto con la productora ejecutiva Molly McNearney.

DeBose subirá al escenario, luego de su rap viral de los premios BAFTA, donde aclamó a las nominadas, incluidas a las actrices Angela Basset y Viola Davis. Ariana es acreedora de un galardón de la Academia como ‘Mejor Actriz de Reparto’ en la cinta West Side Story, de 2022.

La cantante y actriz, Janelle Monáe protagonizó Glass Onion, cinta que fue nominada al Oscar en 2022, y apareció en Moonlight, filme que ganó el preciado galardón en 2016.

La Academia también anunció que Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen estarán presentes en la ceremonia.

Meet your first slate of presenters for the 95th Oscars.



Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/U87WDh88MR