Estos óscares no se entregarán ‘en vivo’

LOS ÁNGELES, EEUU.- Con el objetivo de reducir la duración de la ceremonia de los Oscar a tres horas, quienes ganen en las categorías de fotografía, montaje, mejor corto de acción en vivo y maquillaje y peinado recibirán sus estatuillas durante la publicidad, anunció hoy la Academia de Hollywood, al confirmar los cambios que introducirá en la gala del próximo 24 de febrero.

La decisión, que no tiene precedentes ya había sido anticipada en agosto del año pasado, según adelantó el medio especializado The Hollywood Reporter.

El presidente de la Academia, John Bailey, explicó que los discursos de los premiados en estas cuatro categorías se emitirán posteriormente durante la transmisión.

Bailey aseguró que, con la ayuda de la cadena de televisión ABC, encargada de emitir la ceremonia, también transmitirán en línea la entrega de estos cuatro galardonados para que los "fanáticos globales puedan disfrutar en vivo".

Al darse a conocer la noticia, estas fueron las reacciones de Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Emmanuel “ElChivo” Lubezki.

“En la historia del CINE, obras maestras han existido sin sonido, sin color, sin una historia, sin actores y sin música. Ninguna película ha existido sin fotografía y sin edición”, Alfonso Cuarón.

In the history of CINEMA, masterpieces have existed without sound, without color, without a story, without actors and without music. No one single film has ever existed without CINEMAtography and without editing. — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) 12 de febrero de 2019

“Si me permiten: No puedo decir qué categorías cortar durante la transmisión de los Oscar pero, Fotografia y Edición representan el corazón de nuestro arte. No están apegadas a una tradición fílmica o una tradición literaria: son el arte fílmico en sí mismo”, Guillermo del Toro.

If I may: I would not presume to suggest what categories to cut during the Oscars show but - Cinematography and Editing are at the very heart of our craft. They are not inherited from a theatrical tradition or a literary tradition: they are cinema itself. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 12 de febrero de 2019

“La fotografía y la edición son, probablemente, las ‘partículas elementales’, los componentes primordiales del cine. Es una decisión lamentable”, escribió Emmanuel “ElChivo” Lubezki en su cuenta de Instagra, aunque más tarde eliminó la publicación y la reemplazó por imágenes de los comentarios de sus colegas, antes citados..

Estas son las nominaciones a las categorías ‘cortadas’

En la categoría de fotografía competirán Lukasz Zal, por "Cold War"; Alfonso Cuarón ("Roma"), Robbie Ryan ("The Favourite"), Caleb Deschanel ("Never Look Away") y Matthew Libatique ("A Star is Born").

Por el galardón a mejor montaje están nominados Barry Alexander Brown, de "BLACKkKLANSMAN", Patrick J. Don Vito ("Green Book"), John Ottman ("Bohemian Rhapsody"), Yorgos Mavropsaridis ("The Favourite") y Hank Corwin ("Vice").

La competencia por el mejor corto de acción en vivo la protagonizan Vicent Lambe y Darren Mahon por "Detainment", Jeremy Comte y Maria Gracia Turgeon ("Fauve"), Marianne Farley y Marie-Hélène Panisset ("Margaret"), los españoles Rodrigo Sorogoyen y María del Puy Alvarado por "Madre", así como Guy Nattiv y Jaime Ray Newman por "Skin".

Mientras que la estatuilla para a mejor maquillaje y peinado se la disputan Goran Lundstrom y Pamela Goldammer por "Border", Greg Cannom, Kate Biscoe y Patricia Dehaney ("Vice") y Jenny Shircore, Marc Pilcher y Jessica Brooks con "Mary Queen of Scots".

El pasado 5 de febrero, la Academia y ABC confirmaron que la 91 edición de los Oscar se llevará a cabo sin un maestro de ceremonias, algo que no ocurre en la gran gala del cine desde hace 30 años.

(Con información de Infobae)