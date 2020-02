Trump quiere opacarlos, pero los Obama brillan en Hollywood

Los Ángeles.- El Oscar al mejor largometraje documental fue para “American Factory”, el primero estrenado por la productora de Barack y Michelle Obama.

La película de Netflix trata de una fábrica de cristales para autos en Ohio dirigida por un inversionista chino. Explora muchos asuntos, desde los derechos de los trabajadores, la globalización y la automatización de los empleos.

“American Factory” superó a “Honeyland”, “The Cave” (“La cueva”), “For Sama” (“Para Sama”) y el brasileño “The Edge of Democracy” (“Al filo de la democracia”).

Steven Bognar y Julia Reichert, directores de “American Factory”, reconocieron el trabajo de sus colegas nominados el domingo. “Ustedes nos inspiran”, dijo Reichert.

Barack Obama felicitó a los cineastas vía Twitter el domingo por “contar una historia tan compleja y conmovedora sobre las consecuencias humanas de un doloroso cambio económico. Me siento gradecido de ver a dos personas talentosas y extremadamente buenas llevarse a casa el Oscar por el primer estreno de Higher Ground”.

Congrats to Julia and Steven, the filmmakers behind American Factory, for telling such a complex, moving story about the very human consequences of wrenching economic change. Glad to see two talented and downright good people take home the Oscar for Higher Ground’s first release. https://t.co/W4AZ68iWoY