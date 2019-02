¿Qué ha hecho que los mexicanos ganen 5 Oscar a mejor director?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche del domingo el cineasta Alfonso Cuarón recibió el quinto Oscar que ha sido entregado a directores mexicanos.

Desde el año 2014 la categoría “Mejor Director” de los Oscar ha sido ‘colonizada’ por México: en 2014 fue para Alfonso Cuarón por su trabajo en Gravity; en 2015, para Alejandro González Iñárritu, por Birdman; en 2016 repitió González Iñárritu, por The Revenant y en 2018, fue para Guillermo del Toro por The Shape of Water.

Es un indudable dominio mexicano en el rubro de mejor director en los Oscar, que hasta propició un tuit de la sección de Opinión del diario The New York Times en el que hacía mofa de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump en el que cuestionaba la calidad de los mexicanos que emigraban a Estados Unidos.

