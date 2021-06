Otra polémica: "Me trató como basura", señala exmaquillista de Bárbara de Regil

Desde hace varios días, Bárbara de Regil está en el ojo del huracán luego de que el nutriólogo Aries Terrón se despidiera de sus redes sociales tras recibir varios mensajes de hostigamiento por desacreditar la famosa proteína de la actriz.

Varios internautas vieron a Bárbara como la culpable de que Terrón tenga que dar de baja su página.

Posteriormente, de Regil dio la cara a través de un video en su cuenta de Instagram.

La actriz comentó que nunca amenazó a Aries Terrón.

"Siento un desequilibrio emocional y siento que ya afectó mi felicidad, en especial hoy, con la supuesta amenaza a un nutriólogo que no tengo el gusto de conocer, pero sus razones tendrán para difamarme como lo hace", recalcó Bárbara.

Bárbara aprovechó el video para aclarar la situación sobre el Partido Verde, polémica donde también se vio involucrada en las pasadas elecciones.

La actriz argumentó que no recibió dinero del partido político y simplemente apoyó una de las propuestas del Verde Ecologista.

Por si todo lo anterior no había sido suficiente, el exmaquillista de Bárbara de Regil compartió a través de un video que también recibió malos tratos por parte de la actriz en el tiempo que trabajó para ella.

El maquillista identificado como Xavier Kuri se puso del lado del nutriólogo Aries Terrón y confesó que de Regil lo trató como basura.

"Esa mujer es capaz de hacer eso y muchas cosas más, porque yo la conozco, trabajé para ella más de tres años, fui su maquillista exclusivo".

"Me trató como la basura, así como a ti (Aries Terrón) también me humillaron, me amedrentaron" recalcó el maquillista en en varios clips subidos a su cuenta de TikTok.