Otros famosos que se han declarado trans además de Elliot Page

Ciudad de México.- El anuncio de Elliot Page, antes conocido como Ellen, de ser una persona trans se suma a la lista de famosos que desde hace varios años han hecho alguna transición o que siendo hombres y mujeres trans han roto paradigmas en el mundo del entretenimiento. Aquí la historia de algunos.

Laverne Cox

La actriz transgénero saltó a la fama por su papel en la serie Orange is the New Black, en la que interpretó a Sophia Burset, una persona trans encerrada en la cárcel.

Por su trabajo estuvo nominada a tres premios Emmy. En 2014 se convirtió en la primera persona trans en conseguir una mención en los premios en la categoría de actuación.

Fue nombrada "Mujer del Año" por la revista Glamour, en 2014, y una de las 100 Personas más Influyentes de Time.

Ha participado en la series The Mindy Project, Dear White People y Curb Your Enthusiasm.

Gracias a Doubt (2017), se convirtió en la primera actriz trans en dar vida a un personaje trans protagonista de un show de televisión.

Caitlyn Jenner

En 2015, Caitlyn reveló ser una mujer trans en la portada de la revista Vanity Fair.

La ex pareja de Kris Jenner y ex atleta olímpico sorprendió con la noticia y se dice que sus hijas, Kendall y Kylie Jenner, no estuvieron muy felices con su decisión.

Su transición fue documentada en el reality show I Am Cait, el cual se transmitió entre 2015 y 2016.

En enero de 2017, la estrella de reality show se sometió a una cirugía de reasignación de sexo.

Publicó su autobiografía, "The Secrets of my Life", en abril de 2017.

Aunque algunos reconocieron y aplaudieron su activismo, hubo quien la criticó por considerar que sólo quería atención mediática.

A la fecha es considerada la mujer transgénero más famosa

Chaz Bono

Nombrado al nacer como Chastity Sun Bono, es el hijo de Sonny Bono y la cantante Cher. De pequeño participó en el show The Sonny & Cher Comedy Hour.

Antes de identificarse como un hombre trans, lo hizo como una mujer lesbiana. Su orientación la plasmó en un par de libros: "Family Outing: A Guide to The Coming Out Process for Gays, Lesbians and Their Families (1998) y "The End of Innocence (2003).

Entertainment Tonight transmitió un especial, en 2009, donde Chaz relató su proceso de transición. En 2010, cambió oficialmente su género y nombre.

Becoming Chaz fue el documental en el que plasmó todo su proceso; se estrenó en el Festival de Cine de Sundance.

Ha participado en Dancing With the Stars, y en las series American Horror Story: Roanoke, Curb Your Enthusiasm y American Horror Story: Cult.

Jamie Clayton

La actriz saltó a la fama por su aparición en la serie Sense8, de Netflix, en la que interpretó a una activista y hacker trans que vive en San Francisco.

Antes, Clayton co-condujo el show de VH1 TRANSform Me. Además, actuó en series como Hung, Dirty Work y Are We There Yet?

En la pantalla grande, su trabajo se ha visto en los filmes The Neon Demon y The Snowman.

Recientemente estuvo en la tercera temporada de Designated Survivor, el reboot The L Word: Generation Q y Roswell: New Mexico.

Lilly y Lana Wachowski

Lana y Lilly Wachowski son un par de hermanas directoras, guionistas y productoras trans.

Fueron las responsables de la trilogía Matrix. Su debut fílmico fue Bound, en 1996.

Lana fue la primera en completar su transición en 2008, después del lanzamiento de Meteoro: La Película.

En 2012 recibió el premio Visibility Award de Human Rights Campaing, la organización activista de la comunidad LGBTQ+ más grande de EU.

La transición de Lilly se hizo pública en 2016. Su primera aparición como mujer trans se dio en la edición 27 de los GLAAD Media Awards.

En 2015 estrenaron la serie Sense8, de Netflix. La segunda temporada fue un trabajo sólo de Lana.

Desde 2019, Lilly ha trabajado en el show Work in Progress, mientras que Lana actualmente es la responsable del rodaje de la cuarta entrega de Matrix.

Indya Moore

Moore inició como modelo, pero su nombre fue reconocido cuando obtuvo el papel de Angel Evangelista en la serie Pose.

Su trabajo en el show le dio fama y fue la primera modelo trans en aparecer en la portada de la revista Elle.

Se identifica como una persona no binaria y usa el pronombre "elles".

La revista Time la incluyó en su lista de las 100 Personas Más Influyentes del Mundo, en 2019.

Moore aparecerá en la serie de televisión Magic Hour, una reinvención del clásico Frankenstein, que también producirá.

Formará parte del elenco de la secuela de Escape Room (2019).

Hunter Schafer

Hunter Schafer se identifica como una mujer trans y ha declarado que le gusta que la gente sepa que no es una persona cisgénero.

Antes de debutar en la serie Euphoria, la actriz tenía una carrera como modelo.

Ha modelado para firmas como Dior, Miu Miu, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Coach, Vera Wang, Marc Jacobs y Versus Versace.

Su trabajo en la serie de HBO llamó la atención porque su personaje, una joven trans, no lidia con su identidad de género.

Valentina Sampaio

La brasileña fue la primera modelo trans en ser contratada por la firma de lencería Victoria's Secret.

Fue descubierta por un maquillista en São Paulo y para 2016 ya hacía su debut en el São Paulo Fashion Week.

Se convirtió en embajadora de L'Oreal y, en 2017, apareció en la portada de la revista Vogue en su edición francesa.

Si bien no fue contratada como un Ángel de Victoria's Secret (modelo oficial de la marca), sí participó en su campaña PINK.

En 2020 marcó otro hito al ser la primera modelo trans en aparecer en la edición de trajes de baño de la revista Sport Illustrated.

Nicole Maines

Antes de tener una carrera como actriz, Maines comenzó su trabajo activista al demandar junto a su familia, a su escuela, tras prohibirle utilizar el baño de las niñas y obligarla a ir al baño del staff.

En 2014, una corte de Maine dictaminó que la escuela había incurrido en discriminación.

Amy Ellis Nutt, del Washington Post, escribió el libro "Becoming Nicole: The Transformation of an American Family", basado en la historia de Maines.

En 2015 actuó en la serie Royal Pains y, al año siguiente, fue una de las participantes del documental de HBO The Trans List, que presentaba una serie de personas trans.

Maines obtuvo el papel de Nia Nal, el alterego de Dreamer, en Supergirl, convirtiéndola en la primera superheroína trans.

Alex Blue Davis

Davis es un actor trans que atrajo los reflectores con su personaje Casey, uno de los internos en Grey's Anatomy.

Su aparición se dio en la temporada 14 de la serie y, al igual que él, su papel era una persona trans.

Trabajó en la series NCIS, Two Broke Girls y B-Team, esta última un spin off de Grey's Anatomy.

También es cantante de indie rock. Music Connect Magazine lo colocó en su top cinco de artistas a seguir.

'No me merezco esto', señala joven transexual tras sufrir agresión física en España

La Fiscalía busca reclasificar el asesinato de un transexual como transfeminicidio

Acta de nacimiento modificable según identidad sexual, sugiere Conapred