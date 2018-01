¡No es broma! OV7 lanzará un disco de reggaetón

Agencia

Ciudad de México.- A pesar de que OV7 se ha caracterizado por ser un grupo pop, este 2018 darán un giro a su género y han decidido incursionar en el reggaetón.

Según las declaraciones que dio Oscar Schwebel, integrante de la agrupación a un diario mexicano, OV7 se encuentra listo para probar suerte en el género urbano, informa el portal Vanguardia.mx.

“Estamos escuchando cosas que andan ahí, más frescas. Nosotros no somos un grupo de urbano pero hay ciertas cosas de la rítmica del urbano que nos encanta (…) nos gustaría experimentar ciertas cosas de la base rítmica de lo urbano”, confirmó.

Es de esta forma que en su próxima producción discográfica la banda irrumpirá en este género. “Nos estamos juntando con productores y autores, como para hacer un híbrido, como para decir: ‘Ok, de lo urbano me gusta esto, del trap me gusta esto, del pop me gusta esto’, y a ver qué sale”.

Sin embargo, este cambio no significa que el grupo abandonará su esencia musical, pues saben que su éxito se debe a los temas pop. “Básicamente somos una banda pop, no podemos hacer de lado eso porque esa es nuestra esencia, esa es nuestra raíz; siempre somos poperos y poperos nos moriremos".

Por tercera ocasión en el año, el 90's Pop Tour está de regreso para recorrer varios sitios del país.

El espectáculo reúne a estrellas como Fey, Irán Castillo, Caló, JNS, El Círculo, Litzy, Beto Cuevas, MDO, The Sacados y OV7, y ya se presentó en la Arena Monterrey, donde como sorpresa de la noche aparecieron M'balia Marichal y Kalimba, junto a sus ex compañeros.

Los exponentes que integran el 90´s Pop Tour planean alternar la gira de este concepto con sus proyectos musicales por separado, como los lanzamientos de discos que tienen en puerta para el próximo año.