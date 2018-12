Ozzy Osbourne al borde de la muerte por una manicura

Agencia

CALIFORNIA.- El rockero de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, de 69 años, se sometió a una operación quirúrgica el pasado mes de octubre, tras sufrir una infección grave en el pulgar, derivada de una manicura, lo que provocó que su dedo se hinchara hasta alcanzar el tamaño de un foco.

El cantante reveló que el tratamiento de belleza, pudo haberlo matado después de que contrajo una infección y tuvo que someterse a una cirugía de emergencia.

También te puede interesar: Alejandro González Iñárritu ya es español

De acuerdo a Vanguardia, el intérprete de "No More Tears" dijo al Daily Star que se enfermó durante su gira por los Estados Unidos y se vio obligado a cancelar su espectáculo en el Anfiteatro Shoreline en Mountain View, California , mientras pasaba dos días en el hospital.

Ozzy comentó que le dijeron que podría haber muerto si la infección ingresara en el torrente sanguíneo.

Al admitir que no se había dado cuenta de lo "peligrosa" que era su infección, dijo: "Estuve en el hospital por un par de días y me operaron de emergencia, y recuerdo que me levanté por la mañana y Sharon dijo: "¿Qué demonios hiciste con tu mano?”

Ozzy compartió fotos de lo sucedido en su cuenta de Instagram, una de ellas con la leyenda: "Sentirse mejor después de la cirugía. El helado ayuda”.