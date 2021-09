Pablo y Melissa de Matisse quieren aparecer en la pantalla grande

Pablo y Melissa de Matisse, esperan que en algún momento puedan hacer algo en la pantalla grande, no descartan una bioserie, pero por el momento, se sienten muy orgullosos del trabajo que realizó Román Torres en su faceta como actor, en la cual detallan que hizo una escena sexual que fue muy real.

"Pero Pablo y yo siempre hemos dicho que nos encantaría hacer algo así, siempre hacemos nuestros dramas, ojalá se dé algún día, pero ahorita estamos enfocados mucho en la música", expresa Pablo y Melissa a EL UNIVERSAL.

Román Torres protagonizó el largometraje "No, porque me enamoro", una comedia romántica junto a Emiliano Zurita que se estrenó en abril de este año, la cual cuenta el músico, fue una experiencia inolvidable.