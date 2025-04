‘Pacific Rim’ tendrá serie en Prime Video con apoyo de Legendary

La franquicia Pacific Rim (Titanes del Pacífico) de Legendary ha llegado a Amazon MGM Studios para ser adaptada al servicio de streaming Prime Video. Ambas compañías colaborarán en el desarrollo conjunto de esta propiedad intelectual, con Legendary liderando el proyecto.

Este nuevo proyecto televisivo, que se encuentra en fase de desarrollo, marca el primer fruto del acuerdo de ‘first-look’ entre Legendary y el guionista y productor Eric Heisserer, junto a su productora Chronology. Heisserer, quien será el responsable de escribir la serie, también fungirá como productor ejecutivo.

Pacific Rim debutó en 2013 con la película dirigida por Guillermo del Toro, iniciando un universo que se expandió rápidamente a otros medios, incluyendo series animadas (Pacific Rim: The Black), cómics, novelas, videojuegos y juguetes.

En 2018, la saga dio paso a Pacific Rim: Uprising, dirigida y escrita por Steve S. DeKnight, quien previamente había trabajado en la serie Spartacus de Starz.

La primera película de Pacific Rim contó con un elenco encabezado por Idris Elba, Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi, Charlie Day y Burn Gorman, quienes luchaban contra gigantescas criaturas marinas en una guerra apocalíptica. Aunque la humanidad logró una victoria, la lucha continuó en Uprising, con un nuevo elenco encabezado por John Boyega, quien interpretó al hijo del personaje de Elba, mientras que Kikuchi, Day y Gorman regresaron a sus respectivos roles.

En cuanto al equipo detrás de la serie, Eric Heisserer es conocido por su trabajo como showrunner y productor ejecutivo de la exitosa serie de fantasía Shadow and Bone en Netflix. También es el guionista de la aclamada película de ciencia ficción Arrival (2016), por la que fue nominado al Óscar al mejor guión adaptado, además de recibir premios del WGA y Critics' Choice.

Asimismo, escribió Bird Box para Netflix, protagonizada por Sandra Bullock.

Además de Pacific Rim, Legendary Television y Amazon MGM Studios están desarrollando otras adaptaciones, como una serie basada en Murdle, que llevará a la pantalla los acertijos de misterio de G.T. Karber.

Entre los proyectos actuales de Legendary Television se encuentran Monarch: Legacy of Monsters (Apple TV+), Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Netflix), Dune: Prophecy (HBO/Max), Drops of God (Apple TV+), Vanda (Hulu) y You Would Do It Too (Disney+ y Apple TV+).

Con información de The Hollywood Reporter