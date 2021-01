Padecimiento lleva al hospital a Sofía Aragón

MÉXICO.- La segunda finalista de Miss Universo 2019 y conductora de televisión, Sofía Aragón, se encuentra hospitalizada debido a una recaída de su padecimiento de endometriosis.



Así lo dio a conocer anoche la misma joven de 26 años a través de su cuenta oficial de Instagram.

"La endometriosis otra vez haciendo de las suyas. Me han preguntado mucho sobre esta enfermedad pronto haré un video para platicarles mi experiencia y qué tratamiento he seguido", detalló en Instagram Stories.

En noviembre del año pasado, Aragón informó que padece endometriosis desde hace tiempo, pero dejó de atenderse durante su paso por el certamen de belleza, pues según declaró, Lupita Jones, su coach y directora nacional de Mexicana Universal, nunca la apoyó.

"Lupita me dijo: 'Para ti no hay dinero y haz lo que quieras'", relató aquella vez mediante un video, asegurando que agotó todos sus ahorros para continuar con su preparación, pero llegó al punto de no tener dinero para comer e ir al médico.

"Yo tengo endometriosis, un problema ginecológico, y tenía que ir a citas constantemente. Durante toda mi preparación no pude ir ni una sola vez. Le decía a Lupita: 'Por favor, necesito ir al doctor', y me contestaba, 'sorry, no hay'".