Padre de Meghan asegura que hubo marihuana en la boda

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Tal parece que eso de llamar la atención ya viene en la sangre de los Markle. Pues no conformes con todos los rumores en el Palacio Buckingham, ahora el padre de la duquesa de Sussex, la expuso revelando que el día de su boda Meghan Markle dio marihuana a sus invitados.

De acuerdo con el portal Soy Carmin, Thomas Markle, de 74 años, habló en Daily Mail y no va a parar hasta que su pequeña le conteste los cientos mensajes de texto que le ha enviado. Desde que Meghan Markle se hizo parte de la realeza excluyó a su padre e incluso, este, le mandó una carta con la madre de la ex actriz, Doria Ragland, pero no tuvo éxito.

También te puede interesar: Revelan íntima y atrevida foto de Meghan con su ex novio

El ahora retirado director de iluminación en Hollywood reside en México y sus declaraciones no han ayudado a la tan anhelada reconciliación que quiere con su hija. Pues, le entregó a los medios de comunicación en bandeja de plata a Meghan Markle, después de asegurar que la primera vez que ella se casó con el productor estadounidense Trevor Engelson, repartió bolsitas con marihuana a sus invitados.

“Es ilegal, pero no es un gran problema en Jamaica. Es casi habitual ahí abajo. No fumo hierba y, a mi entender, tampoco Meghan”, declaró Thomas Markle

Es claro que la relación padre e hija está bastante dañada, sin embargo, sacando este tipo de cuestiones no creo que lo logre. Además, Samantha Markle, media hermana de la ex actriz, pretende lanzar un libro sobre la vida de Meghan.

"Hice docenas de intentos por comunicarme con mi hija por medio de mensajes de texto y cartas, pero ella y Harry han puesto un muro de silencio", concluyó el padre de Meghan.