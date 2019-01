Paola Núñez 'sentirá que la Virgen le habla'

Agencias

MÉXICO, D.F.- Paola Núñez sentirá una conexión especial con la Virgen de Guadalupe, pues su personaje "Valeria" en la telenovela "Destino", estará muy ligado a esta imagen católica.

Para la actriz esta experiencia será nueva en su vida, pues ella jamás ha estado ligada a una religión; no obstante, aseguró sentirse plena y emocionada por dar vida a este personaje.

"Lo bonito de Valeria es precisamente la comunicación tan hermosa que tendrá con la Virgen, porque habla con ella como si fuera su amiga, lo cual me llama mucho la atención porque yo estoy muy alejada de eso", explicó a Notimex en entrevista.

Consideró que este papel podría ser entrañable para el público asiduo a la historia, "sobre todo por esta conexión espiritual tan ingenua e infantil. Esta imagen es tan importante para el pueblo mexicano porque es su patrona".

Paola Núñez no se identifica con ninguna religión, aunque aseguró haber explorado todas.

"Me interesa mucho la teología y he leído libros sobre varias religiones, incluso, he profesado varias de ellas, pero en este momento no soy católica ni cristiana, más bien, soy espiritual. Creo en Dios porque decidí creer en él y eso me hace mucho más feliz", destacó.

Describió que "Valeria" ha sido una mujer feliz en la mayor parte de su vida. Su niñez fue tranquila y tiene a su alrededor gente que la quiere mucho, como el sacerdote Juanjo, quien es su imagen paternal.

"Sin embargo, todo se derrumba cuando su madre antes de morir le confiesa que ella no es su verdadera mamá. Entonces, se da cuenta que todo lo que ella creía que era cierto no lo es. De esta forma, iniciará una búsqueda por su identidad y a partir de eso encontrará al amor de su vida".

Será el momento en que se acercará mucho a la Virgen de Guadalupe, la verá como su madre.

"Se apoyará en ella, le pedirá fuerzas cuando le suceden cosas tristes, pero también le agradecerá mucho por todas las cosas buenas que le pasan. Todavía no puedo revelar quién es mi mamá en el inicio de la historia y quién será después".

A diferencia de otros melodramas en que la pareja romántica estelar a está junta o está en vías de cristalizar su amor, en "Destino" será diferente, ya que "Valeria González" y "Sebastián" (Mauricio Islas) se conocerán hasta 30 capítulos después.

"En su camino encontrará mil obstáculos y lo conocerá a él. De inmediato harán clic, pero él es casado y será difícil que estén juntos, tendrán que contenerse y eso me parece muy interesante", concluyó Paola Núñez.

Bajo la producción de Maricarmen Marcos, "Destino" iniciará transmisiones el 8 de abril por el canal 13 de Azteca. También actuarán Mauricio Islas, Margarita Gralia y Javier Gómez.