Paola Rojas... ¿Tiene Cáncer?

Agencia

Ciudad de México.- La periodista Paola Rojas, alarmó a sus fans tras confesar que se había ausentado de su programa "Al Aire con Paola Rojas", para someterse a una cirugía que le ayudó a prevenir el cáncer. No es la primera vez que la conductora demuestra su fortaleza ante la adversidad; Rojas es una de las comunicadoras más influyentes de los últimos años, su talento, le abrió paso en el mundo del periodismo, sin mencionar que ha enfrentado los escándalos como pocas, con una dama y con la frente en alto.

De acuerdo con LNN, Paola compartió unos videos a través de Instagram, en los que explica la razón por la que se ausentó en los últimos días de uno de sus programas. Rojas contó que cada año se realiza un examen de papanicolau para prevenir el cáncer cervicouterino y fue entonces, que tras una revisión de su ginecólogo, encontraron unas "células malas" que ponían en riesgo su salud, por lo que tuvieron que operarla.

También te puede interesar: Zague le manda mensaje de Año Nuevo a Paola Rojas

"Yo me hice mis estudios y detectaron una lesión, unas celulitas enfermas ¿no?, que son solamente eso, células enfermas que estaban a una profundidad tal que ameritó una cirugía".

La periodista aseguró que está llevando a cabo todos los cuidados que le recomendó su médico y agradece el hecho de que siempre esté pendiente de su salud.

¡Si yo no me hubiera hecho ese estudio, esas células enfermas se habrían multiplicado y eso se habría convertido en ya saben en qué (...) en una enfermedad que no queremos ni nombrar"

Las compañeras de trabajo de Paola le agradecieron por compartir su experiencia y al igual que la periodista, hicieron un llamado a todas las mujeres a realizarse los exámenes correspondientes para gozar de una vida con buena salud.