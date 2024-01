Paola Suárez, popularmente conocida como "La Patitas" de 'Las Perdidas', ha revelado a través de un desgarrador video en YouTube las terribles consecuencias de la brutal golpiza que habría recibido por parte de su prometido, José de Jesús Castro Gómez.

La agresión tuvo lugar horas después de que este le propusiera matrimonio en un restaurante, según informaron sus amistades cercanas.

Wendy Guevara, amiga cercana de Paola, detalló en el video que la influencer fue llevada de urgencia al Hospital Regional de León, donde se le diagnosticó el tabique roto y el ojo gravemente inflamado.

Según la ex-integrante de ‘La Casa de los Famosos’ , Suárez requerirá cirugía debido a las lesiones sufridas tras la violenta agresión.

En sus redes sociales, Paola compartió imágenes estremecedoras de su rostro lacerado, acompañadas de la noticia de que podría perder un ojo, además de tener dos costillas rotas. En uno de sus últimos posts, se muestra mientras le realizan un ultrasonido.