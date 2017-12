¿Recuerdas Papá Soltero? Regresará en 2018, entérate

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La versión teatral del afamado programa de televisión “Papá soltero” podría ser una realidad durante 2018, con las actuaciones de sus protagonistas.

Así lo informó el cantante y actor César Costa al destacar que se producirá en formato de musical con la participación de Edith Márquez (Alejandra), Luis Mario Quiroz (Cesarín), José Luis Cordero (Pocholo) y Gerardo Quiroz (Miguel), este último al frente del proyecto, informó Notimex.

“Tenemos el plan de hacer ‘Papá soltero’ musicalmente en teatro, ya que hasta el momento no se ha concretado en televisión lo de ‘Abuelo soltero’. Ojalá podamos realizarlo para el próximo año”.

Hace tiempo, Costa también anunció el plan de representar una obra basada en el rock and roll de los años 60, bajo la producción de Morris Gilbert.

“Es una idea muy linda sobre la historia del rock and roll a través de un grupo y todas las vicisitudes que enfrenta. Estaba inspirado en un montaje de Estados Unidos, pero no se ha concretado”, recordó.

Lo que sí fue una realidad es su trabajo en doblaje a través de la película animada “Coco”, de los estudios Disney-Pixar. Interpretó al papá de “Miguel”, el personaje central.

“Toda mi vida he tenido una relación muy estrecha con la niñez y con la juventud gracias a ‘Papá soltero’, que siguen transmitiendo después de 30 años, y como embajador de Unicef, quizá por eso me invitaron y lo agradezco mucho”.

Costa, quien en los sesentas y setentas fue ídolo de la juventud, externó su anhelo por hacer de nuevo cine, pero presencial, como aquellas películas que estelarizó al lado de Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, Angélica María y Manolo Muñoz, entre otros.

“Me sentí muy a gusto haciendo doblaje, hace mucho que no lo practicaba e inmediatamente tomé el ritmo. Sin embargo, me encantaría volver como actor de cine y de televisión, ni se diga, son medios en los que me siento muy cómodo”.

Indicó que a lo largo de sus casi 60 años de trayectoria ha tenido un desarrollo versátil, ya sea en “Papa soltero” como padre de familia; con humor en “La carabina de Ambrosio” o conduciendo el programa “Un nuevo día” en la década de los noventa.

“Tengo un abanico de grandes posibilidades en las que puedo desempeñarme, solo falta que llegue el proyecto correcto”.

En tanto, César Costa estará presente en el concierto de La caravana del Rock and Roll, que se llevará a cabo el 20 de enero de 2018 en la Arena Monterrey y el 11 de febrero en el Auditorio Nacional como parte de "Los cuatro grandes. Juntos por última vez", al lado de Angélica María, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez.