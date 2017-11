Miranda Kerr y Evan Spiegel esperan a su primer hijo

Agencia

Estados Unidos.- Casi seis meses después de contraer matrimonio con el empresario Evan Spiegel, en una íntima ceremonia celebrada en el jardín de su casa de California, Miranda Kerr ha anunciado que está embarazada del que será el primer hijo de la pareja y el segundo para la australiana, que ya es madre de un niño de seis años -Flynn- junto a su ex marido, Orlando Bloom.

"Miranda, Evan y Flynn tienen muchas ganas de darle la bienvenida al nuevo miembro de su familia", confirmó un portavoz al periódico Daily Mail, según Quién.com.

La noticia de que la pareja dará la bienvenida a su primer bebé, no supone demasiada sorpresa, teniendo en cuenta que poco antes de su enlace la propia modelo reconocía que no utilizaba ningún método anticonceptivo, al mismo tiempo que daba a entender que no le hacía falta debido a los valores conservadores de su entonces prometido.

También te puede interesar: Captan a Anna Faris con su... ¿nuevo novio?

"Yo no uso ningún método", declaró en una entrevista al periódico The Times para promocionar su colaboración con una marca de moda con la que recauda fondos destinados a varios hospitales para mujeres, antes de darse cuenta de que estaba compartiendo demasiada información sobre su vida íntima que podría ser interpretada como una señal de que estaba intentando convertirse en madre de nuevo.

El fundador de Snapchat no es el único que parece tener un concepto tradicional de la vida en pareja. Hace unos meses, Miranda se vio de pronto en el centro de una polémica a raíz de unas declaraciones a la revista The Edit, en la que aseguraba que siempre trataba de "llevar un bonito vestido y de que las velas estuvieran encendidas", cuando su pareja llegaba del trabajo.

Esa elección, aunque completamente personal y respetable, hizo que muchos la criticaran por perpetuar un estereotipo anacrónico de la esposa servicial que espera en casa a su marido durante todo el día.