¿Doble de Kim Kardashian? Paris Hilton le copia el look

ESTADOS UNIDOS.- Hace 10 años, Kim Kardashian era la asistente y mejor amiga de la socialité Paris Hilton, gracias a los escándalos sexuales y la marca que creó la madre del clan Kardashian, la fama de Hilton dio un paso atrás, hasta ahora, que la heredera de la cadena hotelera imitó el 'look' de la esposa de Kanye West para promocionar una marca de ropa.

De acuerdo con el portal Minuto 30, en 2007 la rubia empresaria Paris Hilton estaba en la cima de la fama mundial, mientras que Kim Kardashian era su amiga, sin embargo, su nombre no figuraba aún como una celebridad. Los años pasaron, y “la mejor amiga” de Paris la superó por mucho entre escándalos sexuales, apellido sonoro y llamativa figura, además de compartir su vida a través de Keeping Up With The Kardashians.

Ya han pasado 11 años y las dos ahora vuelven a ser una bomba mediática… Pues Paris se vistió completamente como Kim, tanto así que a vista rápida pareciera ser la esposa de Kanye West.

Paris viste las mismas prendas que hace poco lució Kim para promocionar Yeezy Season 6 de su marido, y fue ella misma quien compartió las fotografías de Paris. Hace algunas horas la famosa heredera compartió varias imágenes en las que no solamente luce una platinada cabellera larga, emulando a la esposa de Kanye West, sino que también viste la misma ropa con la que Kim ha posado en algunas de sus fotografías más recientes, informó La Opinión.

La misma Kim ha compartido también las imágenes de Paris Hilton como parte de la campaña publicitaria, se puede observar el tremendo parecido que hay entre ambas. Salta a la vista que París es más alta, posee una piel más blanca y menos curvas en su cuerpo. Pero todo eso no ha impedido que el parecido sea increíble. La famosa heredera parece una más de las Kardashian.