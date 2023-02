Paris Hilton revela sufrir aterrador acoso por parte de Harvey Weinstein

La socialité, Paris Hilton después de revelar haber sufrido un abuso sexual y aborto durante su adolescencia, confesó que fue víctima de acoso por parte del ex rey Midas de Hollywood, Harvey Weinstein.

La confesión la dio a cabo durante una extensa entrevista en la revista ‘Glamour’, que detalló el trato ‘humillante’ que recibió por parte de Harvey Weinstein, tras acosarla y maltrató en medio de una gala benéfica, sólo un día después de que la estrella televisiva se negara a reunirse con él en su habitación de hotel.

Los hechos habrían ocurrido en el 2000, en el marco de los eventos ligados al Festival de Cannes. Paris tenía por entonces 19 años y su primer acercamiento con Weinstein fue muy positiva.

"Estaba comiendo con una amiga y se acercó a nuestra mesa. Me dijo: '¿Quieres ser actriz?'. Le contesté que sí, que me encantaría estar en una película", relató la empresaria en conversación con la revista Glamour. El productor no tardó en hacerle una propuesta que hizo sospechar a Paris. "Yo era una adolescente, y la verdad es que estaba muy impresionada con él. Me pareció un tipo genial. Pero me dijo: 'Bueno, deberíamos tener una reunión. Puedes subir a mi habitación para leer guiones'. No quise, así que nunca subí", aseguró. Ambos volvieron a verse un día después, pero la actitud y el comportamiento de Weinstein cambiaron.

Paris Hilton says Harvey Weinstein followed her into bathroom at 2000 Cannes, tried to open door: 'Scared me' https://t.co/zS3B8bUDa5 pic.twitter.com/cKGp8X6ULy — Rejoice Magazine (@RejoiceMagNews) February 26, 2023

“Esta es mi fiesta” recriminó Weinstein a Paris

Cuando surgieron las primeras acusaciones sobre los abusos sexuales y violaciones perpetrados por Harvey, en 2017, Paris no reaccionó con excesiva sorpresa, aunque prefirió no hablar de sus propias experiencias por miedo a represalias.

Ya que recordó que, durante el evento benéfico en recaudación de fondos para la lucha contra el Sida, decidió ir al baño y Weinstein la siguió para tratar de abrirle la puerta y así gritarle ‘Esta es mi fiesta’, ¿De verdad quieres ser actriz?’, recordó Paris, para después explicar que, en el momento, llegaron elementos de seguridad para sacar al exproductor de cine a rastras de los sanitarios.

"The real me is someone who is strong and resilient, brave, smart and fun.”



➡️ Paris Hilton is GLAMOUR’s February cover star, read the full story: https://t.co/ebCutDm2Bt pic.twitter.com/kjKnmV65S2 — British GLAMOUR (@GlamourMagUK) February 26, 2023

Con información de Quién