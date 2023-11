¿Park Seo-joon asegura el éxito de The Marvels en Corea del Sur?

A unos pocos días del estreno mundial de The Marvels, los actores de la secuela de Capitana Marvel del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) se han mostrado cada vez más emocionados a través de los nuevos avances.

Sin embargo, la persona que más destacó en las promociones fue el renombrado actor surcoreano Park Seo-joon, quien en el filme dirigido por Nia DaCosta, protagoniza al príncipe Yan.

La mayoría de los fanáticos del universo de héroes de Stan Lee podrían no reconocer a Seo-joon, pero los fanáticos de los dramas coreanos sabrán la relevancia de que una franquicia taquillera, tenga el honor de compartir la pantalla con una de las personalidades más importantes de Corea del Sur.

Algunos usuarios en redes sociales, aseguran que al ser un actor importante en su país, la película tendrá funciones completamente agotadas.

Park Seo-joon o Seo-joon Park, es un actor surcoreano de 34 años, conocido por tener un extenso catálogo de series y películas de alta aceptación.

Entre sus trabajos más destacados, se encuentran las series ‘Hwarang’, ‘¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?’, ‘Itaewon Class’, así como las películas ‘Parásitos’ de 2019 y ‘El monstruo de la vieja Seúl’ de 2023.

Seo-joon es parte del ‘Wooga Squad’, conformado por el actor Choi Woo-shik, Park Hyung-sik, el cantante Peakboy y el integrante de BTS, Kim Tae-hyung (V).

La directora de la secuela, Nia DaCosta declaró que desde su juventud fue fanática de los dramas coreanos, pero poco a poco se concentró en otras cosas.

Fue durante la pandemia por covid-19 que sus amigos comenzaron a recomendarle algunas series, entre las que se encontraba ‘Itaewon Class’, por lo que decidió hacerles caso.

DaCosta cuenta que quedó tan asombrada por la capacidad actoral de Seo-joon, que pensó en él para interpretar el rol del príncipe Yan en la secuela de Capitana Marvel bajo su manto.

