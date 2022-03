Paty Chapoy desestima denuncia de abuso de Mauricio Martínez

Tras la denuncia que el actor, Mauricio Martínez realizó a través de redes sociales sobre el abuso sexual que sufrió a manos de Toño Berumen, ex mánager de Magneto, la conductora principal de Ventaneando, Paty Chapoy desestimó la denuncia del actor y a su vez lo llamó mentiroso.

Durante la emisión del programa de Tv Azteca, la conductora arremetió contra el actor, luego de que su Daniel Bisogno opinara que la denuncia del Martínez fue un poco fuera de lugar y tiempo.

“Pero por qué le creen a este tipejo de Mauricio Martínez que es un impresentable, dice puras mentiras.” criticó Paty Chapoy.

Sin embargo el actor mexicano con residencia en Estados Unidos, respondió ante las declaraciones hechas por la presentadora de Ventaneando.

“Vergonzoso ver y escuchar esto. Es justo por esta razón por la que la mayoría de las víctimas de abuso sexual no se atreven a denunciar a sus agresores. Porque no les creen. Y defienden al agresor. Aquí comunicadores de espectáculos llamándome “impresentable, tipejo y mentiroso”

Vergonzoso ver y escuchar esto. Es justo por esta razón por la que la mayoría de las víctimas de abuso sexual no se atreven a denunciar a sus agresores. Porque no les creen. Y defienden al agresor. Aquí comunicadores de espectáculos llamándome “impresentable, tipejo y mentiroso”. pic.twitter.com/EETnXxQ9IW — Mauricio Martínez (@martinezmau) March 10, 2022

Mauricio Martínez denuncia de abuso a Toño Berumen, ex mánager de Magneto

Mauricio Martínez decidió denunciar públicamente al ex mánager de Magneto, Menudo, Fey entre otros, Toño Berumen. El actor denuncia que fue víctima de abuso por parte del representante.

A través de su cuenta de Twitter, al actor apoyó la denuncia de la ex timbiriche Sasha Sokol, por lo que decidió compartir su historia de acoso a manos de Berumen.

“Fuertísimo el hilo de Sasha. Era un secreto a voces. Yo soy de otra generación y cuando conocí a Luis (Operación Triunfo 2002) él ya no tenía el poder que tuvo en los 80′s o 90′s. De terror imaginar el mundo que habría encontrado en Televisa de haber llegado 10 o 15 años antes”.

Posteriormente comenzó a contar como fue que conoció al ex mánager de Magneto.

“El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen… pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuantos no?” denunció el actor.

“Por eso no le creo NADA a (Eduardo) Verástegui. Él sigue en contacto con Berumen y se hacen los de la vela perpetua. ¡Toño hasta trabajó (o trabaja) con el Vaticano! Pero bien que tenía cámara en el baño para ver a jóvenes bañarse. A mí nadie me lo cuenta. Yo lo vi con mis propios ojos”, detalló Mauricio Martínez.

El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen…pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuantos no? — Mauricio Martínez (@martinezmau) March 9, 2022

Ante esta denuncia expresaron apoyo al actor, personalidades como: Mauricio Castillo, Gustavo Adolfo Infante, Laura Zapata y Eduardo España, expresaron apoyo al actor y solidaridad.