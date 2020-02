Revelan que Paty Chapoy tuvo romance con Sergio Andrade

¡Fuertes revelaciones! En redes sociales resurgieron datos revelaron por la periodista Claudia de Icaza, que demostrarían que Paty Chapoy sostuvo una relación amorosa con nada más ni nada menos que ¡Sergio Andrade!

“Todos los que me rodeaban en aquella época se daban cuenta de lo apasionada que andaba por mí”, cuenta Sergio Andrade en el libro “Amarga Seducción”, de la periodista mexicana.

“Me concreto a relatar textual lo que Andrade me escribió en un mail y me reiteró personalmente en mi visita sobre el romance”, aclara la periodista.

Sergio Andrade cuenta su romance con Paty Chapoy

De acuerdo con información de la periodista, Sergio Andrade le dijo vía e-mail que le molestaba:

Andrade contó a Claudia de Icaza que él y Paty Chapoy: