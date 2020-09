Paty Muñoz ataca a Ninel Conde, afirma que ella no le robó el marido

Ciudad de México.- Durante un programa en vivo, la vedette Paty Muñoz puso las cosas en claro sobre su viejo enfrentamiento contra Ninel Conde.

Muñoz aseguró a "Sale el Sol" que el "Bombón Asesino" abandonó a su propio hijo, esto en referencia al problema legal que tiene Ninel con Giovanni Medina, en el que se disputan la custodia del pequeño Emmanuel.

La vedette también le mandó un mensajito a Conde y afirma que ella no le robó a ningún marido:

"Yo siempre he pensado que no existe una mujer que te pueda quitar a un hombre, eso es mentira, cuando un hombre te es infiel, es porque ya no quiere estar contigo", inició Paty.

Pero Muñoz fue más allá al ensañarse con Ninel: