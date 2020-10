Paty Navidad: "La única opción para el EEUU y México, se llama Donald Trump"

Ciudad de México.- Paty Navidad hizo un llamado para que los estadounidenses salgan a votar el próximo 3 de noviembre por Donald Trump, ya que él represente la mejor opción no sólo para Estados Unidos, sino para América, México y el mundo.

Con un gorra a favor del actual presidente de Estados Unidos, la actriz aseguró que después de haberse informado y pese a los berrinches de los mexicanos, no tiene duda sobre la buena opción que representa la reelección de Trump, y lo negativo que es apoyar a Biden.