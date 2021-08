Paty Navidad volverá a MasterChef el lunes 23 de agosto tras COVID

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque hasta el momento poco se sabe del estado actual de Paty Navidad tras dar positivo a Covid-19 durante la grabación de "MasterChef", el productor del reality show, afirmó que todos los contagiados están en vías de recuperación y mientras algunos regresarán a foro el próximo martes, Paty lo estaría haciendo para el lunes 23 de agosto.

"La buena noticia es que todos los que están contagiados, ahora mismo están en vías de recuperación, no me siento cómodo dando partes médicos pero sí les aseguro que todos están en camino de recuperación",

dijo a EL UNIVERSAL Ángel Aponte, productor del show.

La producción tuvo que parar las grabaciones tras la ola de contagios, pero será el próximo lunes cuando reanuden y hasta el momento, afirmó el productor, la fecha de estreno del programa no se ha movido.