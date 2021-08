Paty Navidad termina intubada tras complicaciones de covid

La actriz Paty Navidad fue hospitalizada el día de hoy tras complicaciones por Covid- 19, enfermedad que contrajo en días pasados durante las grabaciones del reality “Master Chef Celebrity” en el cual participa.

Durante la madrugada del martes, fue ingresada de emergencia a un hospital de la Ciudad de México, ya que su salud ha empeorado. De acurdo con la revista “TV Notas”, un fuente cercana a la actriz, confirmó que una unidad de ERUM, llegó haya su domicilio para trasladarla.

Agregó que la salud de Paty Navidad era muy delicada debido a que ya necesitaba intubación para apoyar su respiración.

Paty Navidad no ha dejado de estar en el ojo del huracán, tras haber dado positivo a una prueba de PCR. En su momento declaró estar completamente sana, muy fiel a su manera de pensar, atacó al sistema al escribir “¡No al nuevo orden mundial dictatorial y tiránico! ¡No al miedo, no a la manipulación y no a la mentira! Estoy completamente sana”

Ante la situación mostrada, las burlas por los internautas no se hacen esperar, Paty Navidad ya es tendencia en Twitter.

*Paty Navidad hospitalizada



El covid: pic.twitter.com/w80s5HU17R — Jonh nadie (@Jonh_LYL) August 10, 2021

Ojalá Paty navidad se recupere pronto.

Y que de esto, tenga una enseñanza real que los médicos no queremos controlar el mundo o hacerlos prisioneros y esas teorías.



Un abrazo a ella. — Alejandro Castillo (@MediCasos) August 10, 2021

Paty navidad viendo como la internan en el hospital por covid, misma enfermedad que ella dijo que no existía. pic.twitter.com/rqSu6lAmBS — LA COMADRE 👑 (@LaComadree) August 10, 2021

Paty Navidad ¿llegará a navidad? pic.twitter.com/Vf91syA3y7 — LA COMADRE 👑 (@LaComadree) August 10, 2021

