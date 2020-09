"Lo mejor para méxico es que Trump gane las elecciones", afirma Paty Navidad

MÉXICO.- La actriz Patricia Navidad no deja de estar en medio de la polémica con sus declaraciones. Si bien en los últimos meses ha hablado sobre el coronavirus y la enfermedad COVID-19, lo cual ha llamado la atención, esta vez lo hace sobre un tema político: las elecciones presidenciales en EU, que están previstas para el 3 de noviembre.

Pues la intérprete mexicana ha causado sorpresa este fin de semana tras compartir con sus seguidores su afiliación con el actual presidente de EU, Donald Trump, quien aspira a ser reelecto en los próximos comicios.

Y es que en su mensaje de Twittter aseguró que el republicano representa lo mejor no solo para México, sino para toda Latinoamérica. Por lo cual dice que aunque cueste reconocerlo, se debe aceptar.

Nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Cuesta aceptar y reconocer lo que no se quiere, pero las cosas son como son. Lo mejor que puede suceder al mundo en estos momentos, en especial a Latinoamérica y más aún, a México, es que triunfe #Trump.😉 Aunque mucho duela, es así.🇺🇸❤️🇲🇽