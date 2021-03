Paul McCartney anuncia el lanzamiento de su segundo libro ilustrado

ESTADOS UNIDOS.- El cantante Paul McCartney anunció el lanzamiento de su segundo libro ilustrado "Grandude's Green Submarine", una continuación directa de su primer libro, "Hey Grandude", de 2019.

La publicación se lanzará el 2 de septiembre y cuenta la aventura de un abuelo mágico y sus cuatro nietos, mientras emprenden una búsqueda para encontrar a su abuela amante de la música, Nandude.

Land ho! Grandude and the Chillers are coming up for air this September in 'Grandude's Green Submarine'!



Beautifully illustrated by @KathrynDurst, and written by Paul, pre-order your copy here: https://t.co/34pBEwijqQ pic.twitter.com/wuTSb46Ml2